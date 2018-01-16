Кому достанутся нефтяные сверхдоходы

Bloomberg

Многообещающе

После ряда лет довольно жесткой экономии средств федерального бюджета, российские власти решили отказаться от такой политики и пойти на наиболее резкое увеличение госрасходов как минимум за последние восемь лет. Как пишет Bloomberg, правительство изучается возможность увеличения расходов на дорожное хозяйство и транспорт на 30% в год к 2021 году, а на здравоохранение и образование — на 20%.

Предполагается, что рост расходов начнется уже в конце 2018 года, а пик придется на 2021-2022 годы. К этому времени расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру вырастут на 2,3% внутреннего валового продукта ежегодно, или примерно на 230 млрд рублей. В настоящее время расходы по этим статьям составляют около 9% ВВП.

Как пишет агентство со ссылкой на собственные источники в Кремле, данные предложения внес помощник президента РФ Андрей Белоусов, но часть идей принадлежат главе ЦСР Алексею Кудрину. О том, что деньги на эти цели есть, ранее сообщил глава МЭР Максим Орешкин. По его словам, бюджет будет профицитным впервые с 2011 года (министерство ожидает профицит в размере 1% ВВП). Если средняя по году цена нефти составит 60 долларов за баррель, то государство получит 2,5 трлн рублей внеплановых доходов.

А что будут резать?

Необходимость изменений в бюджетной политике настолько остра, что теперь внимание смещается на поиск возможностей, комментирует намерения властей ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Ограничения в финансировании человеческого капитала и инфраструктуры отбрасывают страну в сторону от основного пути мирового развития. ЦСР предлагает к 2024 году повысить бюджетные расходы на образование на 0,8% ВВП, на медицину – на 0,7% ВВП, на инфраструктуру – на 0,8% ВВП по отношению к 2017 году.

Источники для маневра — повышение доходов бюджета и перераспределение расходов, полагает Марк Гойхман. Способы увеличения поступлений, как обычно, вызывают резкую дискуссию. Это, например, повышение доли нефтегазовых доходов, поступающих в бюджет. Предлагается повысить с 40,8 до 45 долларов за баррель цену нефти, до которой доходы идут в казну, а не в резервы. Что, по оценке экспертов, даст дополнительные ресурсы в 1% ВВП. Но против такого порядка выступает Минфин.

Ещё один источник, за который выступают Минэкономразвития, ЦБ и Минфин, – обеление экономики и повышение собираемости налогов, и в последнее время есть реальные шаги в данном направлении, считает аналитик. Кроме того, ЦСР предлагает сократить некоторые расходные статьи.

В частности, финансирование правоохранительных органов и контрольно-ревизионной службы. По оценкам Марка Гойхмана, это способно уменьшить траты на 1% ВВП. Любые бюджетные преобразования – всегда противодействие интересов различных сторон, ведомств, отмечает он, но относительно высокие цены на нефть дают для этого в настоящее время подходящую возможность.

Распределение

И все же, уверена генеральный директор АО «НЭО Центр» Валерия Плотникова, относительная стабилизация экономики в 2017 году не является основанием полагать, что кризис миновал и что риски его повторения нивелированы,и в перспективе как минимум до 2021 года нас ждет стабильный рост основных макроэкономических показателей. Это было бы лукавством: по сути основной положительный эффект для экономики в прошлом году был создан ростом стоимости экспортируемых энергоресурсов.

Так, за 11 месяцев 2017 года, приводит она данные ФТС, доходы от экспорта нефти выросли на 29% и составили 85,68 млрд долларов. Тем не менее, Валерия Плотникова видит и реальный механизм перенаправления нефтяных сверхдоходов в экономику: это масштабные интервенции ЦБ и Минфина, первая серия которых уже состоялась в декабре. Вторая, в рамках которых на рынке закупят валюты на 257,1 млрд рублей, закончится к началу февраля.

С учетом того, что еще в прошлом году Казначейство получило право неопосредованной (то есть, не через ЦБ) скупки валюты, скорее всего, давление на рубль будет осуществляться как минимум в течение всего периода подъема на рынке нефти, считает эксперт. Относительно слабая национальная валюта может обеспечить рост поступлений от экспорта при ценах все еще значительно более низких, чем до начала кризиса (в конце второго квартала 2014 года баррель доходил до отметок выше 111 долларов).

Вторым условием, при котором возможна реализация бюджетного маневра, является изменение бюджетного правила поднятие порога отсечения на 5-10 долларов, что Валерия Плотникова считает вполне реальным сценарием. «Однако, мне так же близки и опасения относительно того, что совершению бюджетного маневра должна предшествовать существенная подготовительная работа, – говорит она. – Здравоохранение, образование, инвестиции в человеческий капитал — все это слова, за которыми должен скрываться реальный план постатейного распределения дополнительно выделяемых средств и подсчеты реальных нужд вплоть до регионального уровня, в противном случае дополнительные средства просто не окажут должного стимулирующего эффекта за счет эффекта размазывания».

К этому можно добавить, что ранее Алексей Кудрин предлагал улучшать финансирование здравоохранения и образования за счет отказа от опережающего роста оборонных расходов. Сейчас Госпрограмма вооружений уже прошла пик финансирования и это противоречие полностью или частично снимается. Экс-министр финансов не был и сторонником бюджетного финансирования строительства дорог, как и других инфраструктурных проектов, считая зарплату, получаемую занятым на таких стройках персоналом, проинфляционным фактором. Теперь, по-видимому, он изменил свое мнение на этот счет. В последние годы за строительство инфраструктуры активно ратовал Всемирный банк. Кроме того, не исключено, что подразумеваются платные дороги.

Помимо сведений о маневре нефтяными доходами, в СМИ просочились подозрения, что увеличение бюджетных расходов будет сопровождаться ростом НДФЛ. В целом, к новой теме пока следует относиться с осторожностью. Пока довольно-таки очевидно лишь то, что ЦСР таким образом начал, в том числе через Bloomberg, рекламу своей программы, которую он готовит к периоду формированию нового правительства, и что характер этой программы — распределительный.

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