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Москва, 17.01.2018

Латвия создаст «чёрный список» граждан России

«Expert Online» 2018

В самое ближайшее время Латвия примет собственный закон, аналогичный акту Магнитского, в него включат россиян, которым запретят въезд в страну.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат парламента республики Рихард Колс. По его словам, разработанный латвийским сеймом проект закона уже получил поддержку на заседании совета партнёров по коалиции национального объединения «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».

После технических коррекций инициативу передадут на утверждение парламента. Фамилии россиян, которые попадут в «чёрный список» Латвии, пока не называются.

Ранее сообщалось, что посол США в РФ заявил о подготовке новых антироссийских санкций.

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