Новые высоты вдохновляют: Montblanc отдает должное духу покорения горных вершин на Салоне высокого часового искусства в Женеве

Послы бренда Montblanc Хью Джекман, Шарлотта Казираги и Ян Ян посетили мероприятие Дома, посвященное великим подвигам альпинистов и новой коллекции Montblanc 1858

Женева. В рамках очередного ежегодного Салона высокого часового искусства в Женеве Дом Montblanc организовал коктейль-прием и гала-ужин в честь новой коллекции часов 1858, пронизанной духом покорения горных вершин. Среди почетных гостей мероприятия присутствовали послы бренда Хью Джекман, Шарлотта Казираги и Ян Ян, а также друзья Дома Родриго Санторо, Пьер Нине, Лена Герке, Альдо Комас и Макарена Гомес, Дэвид Ганди, Данило Каррера и альпинист Кентон Кул. Вместе с Николя Барецки, генеральным директором Montblanc, они погрузились в атмосферу великих горных экспедиций, созданную на одну ночь в историческом здании Domaine du Chateau de Collex на окраине Женевы.

В этой атмосфере, пронизанной духом покорения неприступных вершин, состоялась презентация новой коллекции винтажных часов 1858, созданной для современных путешественников. Поднявшись от подножия гор к вершинам скрытых в облаках пиков, гости отправились в увлекательное путешествие в мир часового искусства Montblanc, чтобы отдать дань уважения 160-летней истории мануфактуры Minerva и ее непревзойденным достижениям в часовом деле.

Объединив такие материалы, как особый бронзовый сплав, меняющий свой оттенок с течением времени, и состаренную телячью кожу, из которой изготовлен ремешок, с инновационными и полезными усложнениями собственной разработки, Дом Montblanc создал коллекцию часов, в которой сочетаются лучшие традиции прошлого и самые актуальные технологии современности. Эти модели станут элегантными спутниками любого искателя приключений.

«Новая коллекция 1858 создана для искателей приключений и тех, кто неизменно стремится к достижению новых высот, — рассказал генеральный директор Montblanc Николя Барецки. — Мы создали для наших гостей атмосферу, пронизанную духом покорения горных вершин, чтобы они могли ощутить невероятную силу и смелость альпинистов и получить представление о трудоемком процессе подготовки к покорению самых высоких пиков».

Во время мероприятия гости могли наблюдать за работой часовщика — хранителя уникального наследия мануфактуры Minerva, которое по сей день оберегается и развивается Домом. Из «базового лагеря», разбитого у подножия гор, гости чудесным образом переместились в великолепный сводчатый зал Chateau de Collex, где насладились ужином.

Часы Montblanc украшали запястья многих гостей мероприятия: Шарлотта Казираги блистала в часах Montblanc ExoTourbillon Slim, Ян Ян гордо демонстрировал Star Legacy Full Calendar, а Хью Джекман появился на вечере в новых часах 1858 Geosphere.