Поклонская просит Генпрокурора Украины провести расследование в отношении Порошенко

Наталья Поклонская – депутат Госдумы РФ – направила публичное заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко с просьбой начать расследование в отношении целого ряда украинских политиков, в том числе главы «незалежной» Петра Порошенко и руководителя МВД Арсена Авакова.

В своём послании бывший прокурор Крыма просит Луценко внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив ей как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении членами преступной организации уголовных преступлений.

Депутат также приводит факты причастности Порошенко и его окружение к уголовным преступлениям, среди которых — создание преступной организации, совершившей тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения против национальной безопасности Украины и её граждан с целью насильственного свержения конституционного строя государства Украина и захвата власти.

Кроме того, Поклонская обвиняет нынешних украинских чиновников в государственной измене путём предоставления иностранным государствам, их спецслужбам и представителям помощи в проведении подрывной деятельности против страны, а также в создании незаконных вооружённых формирований и финансировании терроризма.