Порты Прибалтики пытаются выжить без России «из последних сил»

В портах Прибалтики продолжается устойчивый спад объема грузоперевозок. Так, основу грузооборота крупнейших портов Латвии в 2017 году составил уголь с долей 35% от общего числа всех перевозок. По объемам остальных грузов зафиксирован устойчивый спад.

Общий объем перевалки в портах Латвии в 2017 году составил чуть больше 33 млн тонн, что на 9,2% меньше чем в предыдущем, сообщает Sputnik.

А грузооборот таких крупных портов республики, как Вентспилсском и Рижский, падает уже третий год подряд. Немного нарастить обороты в 2017 году удалось лишь порту Скултский, он перевез больше 800 тысяч тонн груза за год, в большинстве своем уголь.

Аналогичная ситуация наблюдается в Литве и Эстонии, страны пытаются «из последних сил», по оценке местных СМИ, найти замену российским грузам, чтобы приостановить падение прибыли и хоть как-то «удержаться на плаву». Отмечается, что страны Балтии лишись значительного объема грузоперевозок именно из-за стремления России сосредоточиться на своей инфраструктуре в Калининградской области. Определенный выход, специалисты видят в получении транзита из Азии, в частности, по проекту «Новый шелковый путь». Но и здесь, без содействия российской стороны будет обойтись сложно.

Новости Прибалтики: Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России