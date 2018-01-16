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Москва, 17.01.2018

Порты Прибалтики пытаются выжить без России «из последних сил»

«Expert Online» 2018

В портах Прибалтики продолжается устойчивый спад объема грузоперевозок. Так, основу грузооборота крупнейших портов Латвии в 2017 году составил уголь с долей 35% от общего числа всех перевозок.  По объемам остальных грузов зафиксирован устойчивый спад.

Общий объем перевалки в портах Латвии в 2017 году составил чуть больше 33 млн тонн, что на 9,2% меньше чем в предыдущем, сообщает Sputnik.

А грузооборот таких крупных портов республики, как Вентспилсском и Рижский, падает уже третий год подряд. Немного нарастить обороты в 2017 году удалось лишь порту Скултский, он перевез больше 800 тысяч тонн груза за год, в большинстве своем уголь.

Аналогичная ситуация наблюдается в Литве и Эстонии, страны пытаются «из последних сил», по оценке местных СМИ, найти замену российским грузам, чтобы приостановить падение прибыли и хоть как-то «удержаться на плаву». Отмечается, что страны Балтии лишись значительного объема грузоперевозок именно из-за стремления России сосредоточиться на своей инфраструктуре в Калининградской области.  Определенный выход, специалисты видят в получении транзита из Азии, в частности,  по проекту «Новый шелковый путь». Но и здесь, без содействия российской стороны будет обойтись сложно.

Новости Прибалтики: Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России

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