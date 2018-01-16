Посол США в РФ заявил о подготовке новых антироссийских санкций

29 января 2018 года будет готов доклад администрации США о новых антироссийских санкциях. Об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки в РФ Джон Хантсман. При этом, по его словам, пока рано говорить о количестве россиян, которые подпадут под ограничительные меры.

«Сейчас у нас есть дата 29 января, люди очень активно работают над этой частью закона», – цитирует дипломата ТАСС.

Хантсман также пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, «как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной, перспективе».

Ранее стало известно, что в самое ближайшее время США собираются ввести новые антироссийские санкции. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. Согласно предварительной информации, в предполагаемый санкционный список российских бизнесменов, приближенных к высшему руководству страны, может войти более 50 человек (до 300 — с членами семей).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рассматривать варианты ответы на американские санкции только после того, как они будут озвучены властями США.

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