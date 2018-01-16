Близкие выстрелы с дальним прицелом

Убийство сербского политика Оливера Ивановича, совершенное в Косово, может всерьез осложнить достижение главной стратегической цели Сербии – вступление в ЕС. А Евросоюзу придется еще раз обратить внимание на Балканы, где Брюсселю если и удается роль лидера, то никак не миротворца.

Убийство политика, удар по политике

Лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович был убит нагло, демонстративно, в стиле голливудских боевиков, как некогда убивали в определенно лихих для региона девяностых. Проезжавший мотоциклист всадил в свою жертву пять пуль прямо у дверей партийного офиса. Преступление произошло в Косовска-Митровице, центре сербского анклава Косово, городе, не раз становившимся местом межнациональных столкновений. Не исключено, что заказчики убийства и строят свой расчет на возобновлении конфликта между сербами и албанцами.

Впрочем, на поверхности сразу же появилась другая версия, напрашивающаяся: албанский след. Дело в том, что Иванович – один из немногих сербов, кто был обвинен в военных преступлениях, совершенных во время войны 1999-2000 годов, но финального обвинительного приговора избежал, несмотря на то, что судили его даже не в Гааге, а власти Косово. Посидеть в местной тюрьме ему, конечно, пришлось. В 2016-м году после почти двух лет заключения он был приговорен к девяти годам, однако в феврале 2017 года приговор отменили и начался новый процесс.

Отмену приговора и перевод Оливера Ивановича под домашний арест часто связывали со сложной политической международной интригой, разыгрывающейся вокруг Косово, и считали уступкой Сербии со стороны властей этой частично признанной республики. Иванович пользовался репутацией достаточно умеренного, договороспособного политика, подконтрольного официальному Белграду. Его убийство осложнит положение действующего сербского президента Александра Вучича.

А он, между тем, проявил недюжинное дипломатическое искусство, потратил немало сил, чтобы, не восстановив против себя всех своих избирателей, по крайней мере, приблизиться к выполнению основного условия, необходимого для вступления в ЕС: если не признания, то серьезной нормализации отношений с Косово. Вучич отдал под контроль косовского правительства (читай, местных албанцев) сербские районы этой — теперь уже точно бывшей — сербской автономии. Взамен ему удалось добиться широкой автономии для местных сербов и большой сербской квоты в косовском парламенте, что позволяет Белграду серьезно влиять на политику властей республики. Это немало. А главное, дает Сербии надежду на продуктивный диалог относительно вступления в Евросоюз: что бы там ни говорили в Белграде о дружбе с Россией, на практике реальной альтернативы курсу на Брюссель у страны нет.

Опасность взрыва

И вот теперь титанические усилия Вучича могут пойти прахом. Если все ограничится срывом переговоров с Косово (а Сербия уже объявила об этом), то можно будет сказать, что кризис удачно разрешится. Но ведь есть и худший вариант: дело дойдет до столкновений между сербами и албанцами. Инициаторами кровопролития могут стать и те, и другие. Конечно, лидер Косово Хашим Тачи и большинство албанских политиков убийство Ивановича осудили. Однако те, кто заседает в парламенте и правительстве, здесь решают не всё.

Фактом остается то, что в Косово среди албанцев растет раздражение невразумительными результатами независимости. За десять лет, что официально существует это государство, не удалось ни решить проблему бедности, ни толком оживить экономику. Косово является исправным поставщиком беженцев и нелегальных мигрантов в Западную Европу, а новости оттуда нередко напоминают криминальную хронику. В результате, к вступлению в Евросоюз Сербия подошла куда ближе, чем Косово.

Предотвратить худшее развитие ситуации может вмешательство Запада: США и особенно ЕС. Давать позитивные сигналы сторонам потенциального конфликта (особенно Сербии) – это то, что у Евросоюза традиционно не очень получалось. Тем не менее, именно этим Брюсселю придется заняться. Иначе вероятность возвращения, казалось бы, давно пройденного кровавого прошлого на Балканах резко возрастет. А вместе с ним исчезает и надежды тех, кто хочет видеть как Сербию, так и Косово в Евросоюзе.