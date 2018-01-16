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Москва, 16.01.2018

Путин стал политиком с самым высоким рейтингом на латвийском ТВ

«Expert Online» 2018

Аналитическая компания TNS Kantar подвела телевизионные итоги прошедшего года, согласно которым самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году стал российский президент Владимир Путин, сообщает Sputnik. В список самых рейтинговых телепередач года аналитическая компания, наряду с развлекательными телепередачами и спортивными программами, включила выступления политиков.

Так, новогоднее обращение российского лидера посмотрели 280 тысяч жителей Латвии, сообщает TNS Kantar. Для сравнения новогоднее поздравление латвийского президента Раймондса Вейониса собрало аудиторию в 196,2 тысячи граждан этой страны, а выступление премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса посмотрело 178,8 тысячи человек.

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