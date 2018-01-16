Силуанов назвал причину укрепления рубля

Текущее укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Курс рубля с начала 2018 года укрепился на 2% к доллару. Курс доллара на торгах Московской биржи на 13:16 мск 16 января вырос на 12 копеек - до 56,45 рубля. Курс евро снизился на 12 копеек - до 69,02 рубля.

"Сейчас мы видим некоторое укрепление курса (рубля — ред.), связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускают рынки развивающихся стран, в том числе и России", — приводит слова Силуанова РИА Новости.

Он отметил, что "интерес к российским бумагам на последних аукционах, в том числе со стороны иностранных инвесторов, значителен".

"Поэтому мы продолжим делать все необходимое, чтобы курс рубля был стабилен, с одной стороны, с другой стороны — мы будем делать все необходимое, чтобы пополнять наши резервы на всякий случай, чтобы "подушка безопасности" России не истощалась, а наоборот пополнялась, и чтобы у нас были все возможности для гарантированного исполнения наших расходных обязательств", — добавил министр.

Вместе с тем, курс доллара снижается с начала года к основным валютам на фоне ожиданий нормализации денежной политики мировых центробанков и роста интереса инвесторов к более рисковым активам в условиях ускорения мирового экономического роста.

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