Составлен рейтинг самых производительных смартфонов 2017-го года

Популярный в Китае бенчмарк Master Lu составил рейтинг самых производительных смартфонов 2017-го года, в котором отметил новейшие девайсы, которые не успели еще поучаствовать в популярных тестах, например, в AnTuTu и Geekbench, сообщает Planet-today. При тестировании учитывались по определенной шкале скорость работы, память, возможности аккумулятора и процессора.

Лидером рейтинга стал смартфон Nubia Z17, которому удалось набрать 167 988 тестовых баллов. На втором месте Huawei Mate 10 Pro, который признан «практически идеальным андроид-смартфоном», однако, набрал всего 167 467 баллов. Замыкает тройку лидеров HTC U11 с 163 707 баллами.

Далее расположились Nubia Z17S (163 010 баллов) и Google Pixel 2 XL (160 381 баллов). А вот популярный Samsung Galaxy Note 8 занял лишь шестое место с 160 313 баллами.

Большая часть лидеров рейтинга Master Lu базируется на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835, которая, по признанию специалистов, остается лучшим решением. Есть в рейтинге смартфонов и аппараты, работающие на базе SoC — Kingin 970, самого мощного процессора для смартфонов под управлением операционой системы Android, по версии рейтинга процессоров того же Master Lu.

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