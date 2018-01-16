Спрос на российский газ в Европе бьет рекорды

Несмотря на санкции ЕС, торговля газом между Россией и Европой достигла в 2017 году рекордных показателей, пишет The European. При этом автор отмечает, что ЕС необходимо задуматься о новых технологиях для «утоления энергетического голода», в первую очередь при помощи СПГ.

За прошлый год «Газпром» поставил в Центральную и Западную Европу, а также в Турцию около 195 млрд куб.м газа, что на 8,1% больше, чем в 2016 году.

Основываясь на данных цифрах, The European делает выводы, что российский энергетический сектор мало пострадал от санкций введенных против России в 2014 году. По крайней мере, не ощутил их на себе так, как банки и финансовая система. И это при намерении Евросоюза «понизить зависимость от российского сырья» еще 10 лет назад.

Автор материала считает, что СПГ должен стать альтернативой поставкам топлива из России, чтобы Европа могла избавится от «возможного политического давления» со стороны Москвы.

Сжиженный газ можно перевозить «на танкерах по всему миру, таким образом, отпадёт необходимость в трубопроводах, которыми пользуется Россия», пишет издание. И здесь на первый план выходят такие экспортеры, как Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия, а также рвущаяся в крупнейшие мировые поставщики СПГ Америка.

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