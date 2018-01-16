США «чувствуют себя дискомфортно» из-за российской армии

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность капитальной модернизацией Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на беседу генерала с журналистами в Брюсселе.

По заявлению военного, «никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», поскольку нет ни одной «составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние 10 лет».

Также Данфорд отметил, что относится к данному факту беззаботно, означает отстать от жизни.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», - цитирует агентство генерала.