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Москва, 16.01.2018

США «чувствуют себя дискомфортно» из-за российской армии

«Expert Online» 2018

Председатель объединенного комитета начальников штабов  США генерал Джозеф Данфорд выразил обеспокоенность капитальной модернизацией Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на беседу генерала с журналистами в Брюсселе.

По заявлению  военного, «никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», поскольку нет ни одной «составляющей Вооруженных сил России, которая не была бы модернизирована за последние 10 лет».

Также Данфорд отметил, что относится к данному факту беззаботно, означает отстать от жизни.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Если вы в этом деле беззаботны, то вы отстали от времени», - цитирует агентство  генерала.

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