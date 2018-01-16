Тойота Мотор по итогам 2017 года: стабильность, лидерство и новые модели

Результаты ООО «Тойота Мотор» в 2017 году можно охарактеризовать тремя определениями:

Стабильность

Компания Тойота реализовала в России 117 931 автомобиль Toyota и Lexus, что соответствует результату 2016 года. Доля компании на российском автомобильном рынке при этом составила 7,4 %.

TOYOTA

Официальными дилерами и уполномоченными партнерами Тойота в России было продано 94 238 автомобилей. Доля рынка бренда Toyota в 2017 году составила 5,9 %.

Всего за 2017 год был реализован 22 131 внедорожник легендарного семейства Land Cruiser: 8 376 Land Cruiser 200 и 13 755 Land Cruiser Prado.

Продажи пикапа Hilux за прошедший год составили 3 495 единиц.

Самая доступная модель бренда – Toyota Corolla – также не теряет своей популярности: в 2017 году продажи выросли на 17 % и составили 4 384 автомобиля.

LEXUS

В 2017 году бренд Lexus реализовал на российском рынке 23 693 автомобиля. Рыночная доля бренда на российском рынке составила 1,5 %.

Доля Lexus в премиум-сегменте увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,2 %, составив 16,3 %.

По итогам 2017 года бренд Lexus занимает третью позицию на российском рынке среди производителей премиальных автомобилей.

В тройку наиболее популярных моделей Lexus на российском рынке в 2017 году вошли премиальный кроссовер RX (9 415 проданных автомобилей), городской премиальный кроссовер NX (6 638 проданных автомобилей) и флагманский внедорожник LX (5 135 проданных автомобилей).

По итогам 2017 года бренд Lexus реализовал 21 956 кроссоверов и внедорожников.

В линейке седанов бренда Lexus позиции лидера сохранил элегантный бизнес-седан ES, на котором в 2017 году остановили свой выбор 1 668 клиентов.

Лидерство

TOYOTA

Все ключевые модели Toyota уверенно лидируют в своих сегментах1. Доля Camry в сегменте составляет 34 %, RAV4 – 19 %, Land Cruiser 200 – 37 %, Land Cruiser Prado – 18 % и Hilux – 32 %.

в сегменте составляет и Продажи Camry и RAV4 демонстрируют динамику роста, а сами модели стабильно входят в топ-20 наиболее продаваемых на российском рынке легковых автомобилей. Всего в 2017 году было реализовано 28 199 Toyota Camry (+0,5 %) и 32 931 Toyota RAV4 (+7,6 %).

LEXUS

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Для Lexus RX 2017 год стал рекордным по объему продаж модели в России – его продажи увеличились на 20 %, что позволило RX занять первое место в сегменте E-SUV-Premium с долей 24 % (+4 % по сравнению с 2016 годом).

Декабрь с показателем 2 711 проданных автомобилей Lexus стал рекордным месяцем как в 2017 году, так и за всю историю присутствия бренда в России.

В декабре 2017 года был поставлен новый рекорд по объему продаж в декабре за всю историю присутствия в России для Lexus NX и Lexus RX, реализованных в этом месяце в количестве 951 и 878 автомобилей соответственно.

Новые модели

TOYOTA