Убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович

Оливер Иванович – один из лидеров косовских сербов – застрелен в Косово.

Неизвестный выстрелил пять раз в грудь 64-летнего главы движения «Свобода, демократия, правда», когда он заходил в один из офисов своей партии в городе в Косовске-Митровице, передаёт РТС.

Со слов его адвоката, Иванович в тяжёлом состоянии был доставлен в местную больницу, где позже скончался. В настоящее время полицейские оцепили район, где произошло убийство.

В связи с этим преступлением президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание совета безопасности страны.

Оливер Иванович в 2008–2012 годах занимал пост госсекретаря по делам Косова в Правительстве Сербии. В 2016 году его приговорили к 9 годам заключения за военные преступления. Позднее политик был отпущен на свободу.