В Минфине предложили снять все ограничения по зарубежным счетам россиян

В Министерстве финансов Российской Федерации предлагают снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах граждан РФ.

Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев. По его мнению, давно назрела необходимость также отменить требования о репатриации валютной выручки.

Кроме это, как отметил чиновник нужно отменить учёт за судьбой аванса по импорту, а также убрать любые ограничения по движению счетов россиян граждан РФ, причём как валютных резидентов, так и нерезидентов.

«Министерство финансов имеет такую официальную позицию, - цитирует Моисеева РИА Новости. – Нас Минэкономразвития, кстати, в этом поддерживает. ФТС, ФНС поддерживают в известной степени».

Он также подчеркнул, что Центробанк пока занимает более осторожную позицию. Но в Минфине, по его словам, полагаюм, что репатриацию валютной выручки надо отменять, и надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях.

Моисеев также добавил, что вместо этого надо ввести определенную отчётность для юридических лиц, которая заменит существующие механизмы расчёта и контроля состояния платежного баланса.