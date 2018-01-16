Верховная Рада отказалась признать ДНР и ЛНР террористическими организациями

Депутаты украинского парламента не признали Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями.

В ходе голосования за поправки к проекту закона о реинтеграции Донбасса только 76 депутатов из 340 отдали свои голоса за соответствующие изменения, передаёт NewsOne.

Напомним, 16 января украинские депутаты внесли в повестку дня законопроект президента «незалежной» Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса. Данный документ был одобрен в первом чтении ещё 6 октября 2017 года. В законопроекте Российская Федерация названа «агрессором», а боевые действия на Востоке Украины квалифицируются как «военная операция».

Ранее сообщалось, что возле здания Верховной Рады проходят столкновения между силовиками и митингующими, которые требуют принять закон.