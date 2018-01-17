Биатлонисты из России на ОИ-2018 будут выступать в форме с азиатским орнаментом

Российские биатлонисты будут выступать на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, в форме с узором или орнаментом в азиатском стиле.

При этом по цвету форма будет бордовой, передаёт ТАСС. По данным агентства, которое ссылается на источник, знакомый с ходом утверждения дизайна спортивных комбинезонов, форма практически не будет отличаться от той, что используется в нынешнем сезоне российскими биатлонистами на этапах Кубка Мира. Неизменным должен остаться и производитель экипировки для наших биатлонистов – компания Adidas.

Напомним, 20 декабря МОК опубликовал список требований к форме «Олимпийских атлетов из России» на Играх-2018. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов, главные из которых: форма не может содержать герб РФ, эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

Ранее сообщалось, что накануне стало известно, что спортсмены из России, которым решением МОК запрещено использовать на предстоящих Зимних Олимпийских играх-2018 символику своей страны, могут выступить в Пхёнчхане под советским флагом и гимном.

Соответствующий вопрос будет решаться специальной комиссией МОК.