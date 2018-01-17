В среду курс биткоина упал ниже 10000 долларов, что на 50% меньше уровня, достигнутого в декабре. Как отмечает Wall Street Journal, криптовалюта остается крайне неликвидным и неустойчивым инструментом для инвестиций.

По данным CoinDesk, биткоин в среду снижался на 6% до 9966 долларов. Днем ранее криптовалюта рухнула на 25%.