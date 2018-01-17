В среду курс биткоина упал ниже 10000 долларов, что на 50% меньше уровня, достигнутого в декабре. Как отмечает Wall Street Journal, криптовалюта остается крайне неликвидным и неустойчивым инструментом для инвестиций.
По данным CoinDesk, биткоин в среду снижался на 6% до 9966 долларов. Днем ранее криптовалюта рухнула на 25%.
Снижение курса биткоина в среду отразилось на других крупных цифровых валютах, которые также падают на торгах.
Как отмечает WSJ, для инвесторов, вложившихся в биткоин и другие криптовалюты осенью, нынешнее падение стало первым испытанием волатильностью. Несколько наблюдателей предположили, что ситуция с криптовалютами не связана с какими-то новостями и объясняется присущей этим активам волатильностью.
«У нас очень изменчивая ситуация на рынке криптовалют, - отмечает исполнительный директор исследовательской фирмы CryptoCompare Чарльз Хейтер. "Одно мгновение и абсолютные пики, а затем следуют страх, паника, распродажи. Это очень интересно", - добавляет он.
Аналитик объясняет такую динамику тем, что рынок только зарождается и здесь присутствует много дезинформации.
Впрочем, при всей волатильности курс биткоина остается в общем восходящем тренде, свидетельствуют данные технического анализа. «Заявления о начале конца криптовалют являются преждевременными», - говорит аналитик рынка Forex.com Фовад Разакзада.
Одним из факторов нынешней конъюнктуры стали распродажи фьючерсных контрактов Cboe, пик которых пришелся на эту неделю. Ранее аналитики отмечали, что запуск фьючерсных торгов может снизить курс биткоина, так как инвесторы будут зарабатывать на коротких позициях. С 11 декабря, когда стартовали фьючерсы на биткоин, курс криптовалюты неизменно снижался.
Курс биткоина к доллару: Что стоит за резким падением биткоина