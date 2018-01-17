Болгария, как председатель Совета ЕС, выступает за нормализацию отношений с Россией

Евросоюзу необходимо пересмотреть политику в отношении России и начать курс на нормализацию отношений, высказал свое мнение премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает РИА новости. С 1 января 2018 года Болгария на шесть месяцев стала председателем Совета ЕС.



"Россия является нашим самым большим соседом. Мы должны попытаться нормализовать отношения с ней", — подчеркнул Борисов, в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам политика, чтобы привести отношение Евросоюза и России в нормальное русло необходимо обоюдное желание.

"Будет сложно гарантировать эту нормализацию: для этого потребуется сотрудничество всех участников объединения",- рассказал Борисов, который сообщил, что по этому вопросу начат диалог с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, председателем Еврокомоссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европарламента Антонио Таяни.

Выступление звучит еще более оптимистично на фоне недавнего призыва председателя ЕС Дональда Туска к продолжению политики санкций против России.

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