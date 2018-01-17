Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 18.01.2018

Болгария, как председатель Совета ЕС, выступает за нормализацию отношений с Россией

«Expert Online» 2018

Евросоюзу необходимо пересмотреть политику в отношении России и начать курс на нормализацию отношений, высказал свое мнение премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает РИА новости. С 1 января 2018 года Болгария на шесть месяцев стала председателем Совета ЕС.

"Россия является нашим самым большим соседом. Мы должны попытаться нормализовать отношения с ней", — подчеркнул Борисов, в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По словам политика, чтобы привести отношение Евросоюза и России в нормальное русло необходимо обоюдное желание.

"Будет сложно гарантировать эту нормализацию: для этого потребуется сотрудничество всех участников объединения",- рассказал Борисов, который сообщил, что по этому вопросу начат диалог с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, председателем Еврокомоссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европарламента Антонио Таяни.

Выступление звучит еще более оптимистично на фоне недавнего призыва председателя ЕС Дональда Туска к продолжению политики санкций против России.

Санкции против России: Как нейтрализовать новые финансовые санкции против России

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
      Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
    2. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    3. Аптеки могут лишиться монополии и начать закрываться
      Вопрос о разрешении сетевым ритейлерам торговать лекарствами может стать поводом для сильнейшей лоббистской схватки