У доллара появился новый повод для падения

После небольшого отскока во вторник курс доллара снова перешел к снижению к основным валютам в среду на открытии торгов в Азии.

Новый повод для падения курса доллара связан с нависшей угрозой «закрытия» правительства США, то есть прекращением его финансирования из-за непринятия в надлежащее время бюджета страны на 2018-й, сообщает Financial Times. Заминка c принятием бюджета произошла из-за противоречий в Конгрессе США по поводу иммиграционной политики.

«Справедливости ради следует отметить, что (возможное) закрытие (правительства) в настоящее время недооценено, но это еще один дополнительный фактор для давления на доллар», - отмечает главный аналитик AxiTrader Грег МакКенна. «Это также говорит об объемах существующих рисков для доллара в нынешних условиях», - добавил он.

Индекс доллара против корзины шести валют упал на 0,3% до 90,133, нового трехлетнего минимума. Японская иена укрепилась до 110,2 иен за доллар.

Курс евро вырос на 0,4 процента к доллару до отметки 1,2306.

Официальный курс доллара на среду, 17 января 2018 года, составляет 56,39 рубля. Курс евро - 69,02 рубля.

Курс доллара на 10.00 мск среды повышался на 14 копеек - до 56,67 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 69,27 рубля.

Прогноз курс доллара на 2018: Валютный расклад