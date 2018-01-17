Эксперты: рубль может рухнуть к концу марта

Несмотря на то, что российский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, западные эксперты уверены, что он рухнет уже к концу марта этого года.

Согласно отчёту аналитиков Nordea и UBS, российская национальная валюта пойдёт вниз даже при цене на нефть в $70 за баррель, пишет Bloomberg.

При этом эксперты указывают на множество факторов, сдерживающих рубль. Среди них закупки Минфина РФ, возможное ужесточение антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза, а также снижение привлекательности сделок кэрри-трейд. В результате, по прогнозу аналитиков, к концу марта рубль может упасть минимум на 4%.

Как заявил агентству один из ведущих аналитиков Nordea, у рубля довольно ограниченный потенциал для того, чтобы длительное время быть на плаву.

«Рост цен на «чёрное золото» в значительной степени будет нейтрализован новым бюджетным правилом, которое подразумевает конверсию в валюту избыточных поступлений от нефти при ценах выше $40», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он убеждён, что нынешняя смягчающаяся денежно-кредитная политика в России и повышение процентных ставок в США приведут к постепенному снижению доходности сделок кэрри-трейд с рублём.

Вместе с тем, аналитик Сбербанк CIB Том Левинсон уверен, что в ближайшие дни российская валюта будет продолжать укрепляться до 56 руб. за долл.

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара на среду, 17 января 2018 года, составляет 56,39 рубля. Курс евро – 69,02 рубля. При этом курс доллара на 10.00 мск среды повышался на 14 копеек – до 56,67 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 69,27 рубля.

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