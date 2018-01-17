Россия резко нарастила несырьевой экспорт

Темпы роста несырьевого экспорта РФ по итогам 2017 года достигли рекордного за последние десять лет уровня и составили 19%. Такую цифру озвучил глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках Гайдаровского форума. Министр подчеркнул, что западные санкции позволили предприятиям РФ наладить производство новой продукции и увеличить объем поставок за рубеж.
"Санкции в определенной степени повлияли на снижение товарооборота между Россией и Западом на определенный период времени, но это дало серьезный толчок для наших предприятий, которые активно стали развивать новые проекты, запуская новые образцы промышленной продукции. Мы видим результаты - рост экспорта, причем не сырьевого, не энергетического, за прошлый год составил порядка 19%", - заявил Денис Мантуров. "Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста экспорта на последующие годы с учетом того, что будут выходить новые образцы промышленной продукции",- добавил глава министерства.
Рост экспорта несырьевой продукции вызван не только снижением курса рубля, произошедшим в 2016 году, но и переориентацией многих российских компаний на зарубежных потребителей, вызванной, как политикой импортозамещения, так и поддержкой экспорта со стороны государства, рассказывает директор Центра экономических исследований Университета «Синергия» Андрей Коптелов. Многие зарубежные компании стали производить продукцию на территории России и экспортировать ее за рубеж, что связано со снижением среднего уровня оплаты труда до уровня сопоставимого с рабочей силой в Китае.
Агропромышленный комплекс, машиностроение и химическая промышленность стали драйверами роста за последний год, при этом если анализировать региональный разрез, то 8% обеспечивает Казахстан, 8% - Китай, 7% - Белоруссия, 6% - США. Несмотря на то что 30% от несырьевого экспорта - это металлопродукция, 20% - обеспечила химическая промышленность, 18% – это продукция машиностроения, а 14 % - продовольствие, Россия все еще поставляет продукцию, для производства которой не требуются высокие технологии, что не дает серьёзной прибыли для экспортёров и часто требует государственной поддержки.
С учетом анонсированных в 2018 году государственных мероприятий по поддержке несырьевого экспорта, его рост продолжится, уверен Андрей Коптелов, но динамика роста будет не столь впечатляющий, так как свободных ниш для российской продукции остается все меньше. В 2018 году, по словам эксперта, наиболее вероятен рост объемов экспорта продукции оборонно-промышленного комплекса, продовольствия и некоторых видов машиностроения. И хотя топливно-энергетические товары сегодня составляют почти 70% в товарной структуре экспорта, рост экспорта несырьевой продукции, доказывает, что Россия встала начала слезать с нефтяной иглы.
Проблема в том, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что подобными цифрами очень легко манипулировать. Есть разные методологии подсчета, которые по-разному подходят к тому, что относить к несырьевому экспорту: там есть три больших раздела, в в нижний входит пшеница, алюминий, никель, чугун, пиломатериалы, стальные полуфабрикаты, мороженая рыба. «Можно ли это считать «не сырьем» — для меня это большой вопрос», – отмечает эксперт.
Второй раздел «несырьевого» экспорта — это стальные трубы, синтетический каучук, подсолнечное масло, газетная бумага, продолжает он. Это вроде бы товары, и даже несырьевые, но доля добавленной стоимости в них очень низка, и, если быть честным, они тоже очень близки к сырью. И все это попадает в статистику, которая энергично сообщает о росте этого экспорта. Из примерно 600 млрд долларов внешнеторгового оборота на компьютеры, например, приходится всего около 0,4 млрд долларов, или ,06%. Мы стали действительно экспортировать больше автомобилей, признает Илья Жарский, — около 100 тыс. штук в год, в основном это Skoda Yeti и Lada, но и они во внешнеторговом обороте занимают около 0,1%.
Глава Минпромторга неслучайно делает это заявление в январе — это сезонно самый хороший месяц для экспорта, он и в прошлом году в это время показывал наибольшие темпы прироста, полагает Илья Жарский. А учитывая, в какую яму упала экономика в 2014-2015 гг., любой, даже самый незначительный рост за счет эффекта низкой базы превращается в настоящий статистический «прорыв». Так что, заключает аналитик, успехи нашего несырьевого экспорта будут оставаться статистическими, показывая рост на 15-30% в год, пока не вырастет производительность труда и пока наши несырьевые товары не станут символом качества на мировых рынках.
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