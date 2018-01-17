Россия резко нарастила несырьевой экспорт

Темпы роста несырьевого экспорта РФ по итогам 2017 года достигли рекордного за последние десять лет уровня и составили 19%. Такую цифру озвучил глава Минпромторга России Денис Мантуров в рамках Гайдаровского форума. Министр подчеркнул, что западные санкции позволили предприятиям РФ наладить производство новой продукции и увеличить объем поставок за рубеж.

"Санкции в определенной степени повлияли на снижение товарооборота между Россией и Западом на определенный период времени, но это дало серьезный толчок для наших предприятий, которые активно стали развивать новые проекты, запуская новые образцы промышленной продукции. Мы видим результаты - рост экспорта, причем не сырьевого, не энергетического, за прошлый год составил порядка 19%", - заявил Денис Мантуров. "Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста экспорта на последующие годы с учетом того, что будут выходить новые образцы промышленной продукции",- добавил глава министерства.

Рост экспорта несырьевой продукции вызван не только снижением курса рубля, произошедшим в 2016 году, но и переориентацией многих российских компаний на зарубежных потребителей, вызванной, как политикой импортозамещения, так и поддержкой экспорта со стороны государства, рассказывает директор Центра экономических исследований Университета «Синергия» Андрей Коптелов. Многие зарубежные компании стали производить продукцию на территории России и экспортировать ее за рубеж, что связано со снижением среднего уровня оплаты труда до уровня сопоставимого с рабочей силой в Китае.

Агропромышленный комплекс, машиностроение и химическая промышленность стали драйверами роста за последний год, при этом если анализировать региональный разрез, то 8% обеспечивает Казахстан, 8% - Китай, 7% - Белоруссия, 6% - США. Несмотря на то что 30% от несырьевого экспорта - это металлопродукция, 20% - обеспечила химическая промышленность, 18% – это продукция машиностроения, а 14 % - продовольствие, Россия все еще поставляет продукцию, для производства которой не требуются высокие технологии, что не дает серьёзной прибыли для экспортёров и часто требует государственной поддержки.