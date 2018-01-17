Франция продолжит работу на проектом «Северный поток-2», несмотря на санкции

Французская энергетическая корпорация Engie продолжит инвестиции в трубопровод «Северный поток-2, несмотря на санкции США, сообщил телеканалу «Россия 1» в ходе Гайдаровского форума глава компании Engie Жерар Местралле.

«Мы являемся партнерами по Nord Stream 2, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать его при любых условиях»,— цитирует ТАСС Местралле, который также счел, что беспокоиться не о чем, поскольку все соглашения о сотрудничестве с партнерами по проекту «Газпром» заключил до введения антироссийских санкций Конгрессом США.

Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, ужесточающий санкции в отношении России.

Документ позволяет главе Белого Дома вводить ограничения в отношении лиц и компаний, которые инвестируют в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

Из европейских компаний в проекте участвуют Uniper и Wintershall из Германии, OMV из Австрии, французская Engie и англо-голландская Shell.

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