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Москва, 17.01.2018

У GE проблемы. В компании готовятся к разделу

«Expert Online» 2018
  • Акция против сокращения 12 тыс. работников компанией General Electrics
DPA/TASS

Акция против сокращения 12 тыс. работников компанией General Electrics

General Electric Co (GE) известна своей многопрофильностью. Многочисленные отделения GE, входящей в десятку крупнейших американских компаний, собирают железнодорожные локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование и многое другое, включая военную технику. Разговоры о разделе компании по трем основным видам деятельности: энергетические установки, авиационные двигатели и медицинское оборудование, ведутся с августа прошлого года, когда ее возглавил Джон Фланнери. Сейчас разговоры о разделе возобновились. Гендиректор Фланнери заявил, что компания рассматривает различные варианты раздела. То обстоятельство, что он сделал это заявление через считанные часы после того, как стало известно о необходимости крупных отчислений, позволяет предполагать, что главной, но конечно же, не единственной причиной возможного раздела GE, может быть необходимость страхования капитала одного из ее подразделений - GE Capital. Это стало известно после проверки резервов портфеля долгосрочного страхования этого подразделения и введения изменений в налоговое законодательство.

В общей сложности, в течение семи последующих лет GE Capital придется отчислить в обязательные резервные фонды порядка 15 млрд долларов: почти 3 млрд уже в первом квартале этого года и далее еще по два с небольшим миллиарда в год до 2024 г. Компания не исключает даже приостановки выплаты дивидендов.

Джон Фланнери находится у руля компании менее полугода. Все это время он пытается решить унаследованные от предшественников проблемы. Главная - падение доходов в ряде секторов, в т.ч. и в продажах турбин. Фланнери уже уволил несколько тысяч сотрудников и уменьшил расходы компании на 3,5 млрд долларов.

Специалисты согласны с тем, что вторничное заявление Джона Фланнери недвусмысленно говорит о разделе. Однако поскольку шеф GE никаких подробностей не рассказал, экономистам сейчас остается только гадать, в каком виде и в какие сроки этот раздел будет проходить. Все они сходятся в неизбежности раздела, различия же касаются сроков и деталей. В заявлении самой GE, кстати, говорится, что конкретные даты могут стать известны уже весной.

Понять руководство компании можно. По результатам четвертого квартала финансовая нагрузка составит 11 млрд долларов. Три четверти - расходы на GE Capital: страховые отчисления в сумме 6,2 млрд долларов и 1,8 млрд долларов на финансирование энергетического подразделения. Дополнительные расходы также включают 3,4 млрд долларов, в которые обойдется компании налоговая реформа. В целом же, страховые расходы по итогам года оказались вдвое больше прогнозов специалистов. В результате резко выросших расходов прибыль на акцию составит не более 1,05 – 1,1 доллара. Кстати, после появления результатов проверки страхового портфеля GE Capital и выступления Фланнери акции GE подешевели на 2,9% (18,21 дол.). Таким образом, капитализация компании на вечер вторника составляла ок. 156 млрд долларов.

Проблемы со страхованием не единственные неприятности General Electric. В ноябре прошлого года Фланнери, например, сообщил, что GE ограничит свою деятельность тремя сферами, упомянутыми выше, и потратит на улучшение финансового положения компании как минимум 20 млрд долларов. Два месяца назад он, как и во вторник, много говорил о переменах, но о деталях предпочитал молчать.

Прошлый год стал для GE одним из самых худших за ее долгую историю. Достаточно сказать, что компания показала худший результат в Dow Jones Industrial Average. О больших проблемах с финансами говорит и решение Фланнери наполовину сократить выплаты по дивидендам в 2018 году. Это очень серьезный признак, потому что за 126 лет существования GE сокращает дивиденды всего лишь третий раз.

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