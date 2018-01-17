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Москва, 17.01.2018

Хакеры опубликовали письмо с обвинениями почетного члена МОК в адрес WADA

«Expert Online» 2018

Группа хакеров Fancy Bears разместила в открытом доступе в своем аккаунте "Твиттер" письмо бывшего президента Международного союза велосипедистов Хейна, в котором он обвиняет ВАДА в использовании борьбы с допингом в собственных политических целях. Письмо публикует на своем сайте Матч ТВ.

«Мы все знаем, но не всегда осмеливаемся это говорить, что на уровне руководства WADA всегда существовали антимоковские и антиевропейские настроения», — сообщает Вербрюгген в письме.

Он также добавил, что из 112 членов 11 комитетов ВАДА, 56 представители Канады и США, то есть ровно половина. Также в письме отмечается, что бывший глава WADA Ричард Паунд зачастую использовал организацию для критики международного олимпийского комитета.

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