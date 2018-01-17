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Москва, 17.01.2018

Москва и Лондон возглавили рейтинг самых дорогих городов Европы по аренде жилья

«Expert Online» 2018

Москва сохранила вторую позицию самого дорогого города Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев, уступив по данному показателю лишь Лондону, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг консалтингового агентства ECA International.

Согласно исследованию аренда квартиры из четырех комнат (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в центре Москвы обойдется более, чем в $5 тыс. в месяц. Арендовать похожую квартиру в центре Лондоне можно за $6648 в месяц.

К слову, состав пятерки по сравнению с  прошлогодним рейтингом не претерпел изменений: на третьем и четвертом местах - швейцарские города Цюрих и Женева, пятое место досталось Стамбулу.

А вот самым дорогим городом мира по аренде жилья для иностранцев, как и в прошлом году, признан Гонконг. Квартиру с указанными выше параметрами можно арендовать в этом городе за $10 тыс.

Рейтинг городов России: Рейтинг экологического развития городов России

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