Названы российские вузы-рекордсмены по выпуску фальшивых диссертаций

Московский государственный педагогический университет стал лидером по выпуску фальшивых диссертаций. В этом вузе обнаружено 232 работы с заимствованиями.

К такому выводу пришли специалисты онлайн-сообщества «Диссернет», выявляющее плагиат в научных работах. Согласно докладу, которое опубликовало сообщество, на втором месте антирейтинга оказалась Российская академия государственной службы (реорганизованная в РАНХиГС) — 182 диссертации с плагиатом, на третьем — Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, где найдено 126 таких работ, передаёт РБК.

Всего с 2013 по 2017 год «Диссернет» выявил 7 251 фальшивую диссертацию. По данным на середину января 2018-го, в России работает 2 034 диссертационных совета, которые подчиняются Высшей аттестационной комиссии. Как утверждает «Диссернет», к изготовлению фальшивых диссертаций причастны 392 совета.

Кроме того, онлайн-сообщество установило по каким специальностям защищено больше всего недобросовестных диссертаций: это экономика, педагогика и юриспруденция.