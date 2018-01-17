Орешкин рассказал о технологиях, которые изменят российскую экономику

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – назвал три технологии, которые в ближайшие 1-2 года изменят российскую экономику.

Об этом он рассказал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме. По мнению чиновника, экономика нашей страны возродится благодаря удаленной идентификации, искусственного интеллекта и платформенных решений.

При этом Орешкин уверен, что удаленная идентификация сократит количество лишних действий в банковской сфере и сфере услуг.

Платформенные решения, по его убеждению, позволят не только сократить разрыв между потребителями и производителями и упростить использования сервисов, например, такси, но и вывести самозанятых из тени, передаёт ТАСС.

«Важная история – это образование и здравоохранение – очень важно для развития малых городов, потому что использование телемедицины той же самой – единственный де-факто способ серьезно повысить качество услуг медицины в удаленных и труднодоступных местах», - подчеркнул министр.

Глава Минэкономразвития также считает, что при регулировании новых технологий государство должно «не утягивать экономику в прошлое». В качестве примера он привел криптовалюты.

«Использовать их в качестве валюты невозможно из-за большой волатильности курса, однако благодаря криптовалютам появляются новые прорывные технологии. Если где-то происходит полный запрет – это означает, что всё, что могло бы развиться, оно не развивается. Государство в таких ситуациях теряет те возможности, которые есть – конкуренты очень легко обходят – глобальная конкурентоспособность теряется», – резюмировал министр.

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