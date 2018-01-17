Озвучена розничная цена автомобилей президентского «Кортежа»

Автомобили проекта «Кортеж», в частности лимузин, седан и внедорожник, сможет приобрести по предзаказу уже в 2019 году любой желающий за 6–7 млн руб, пишет «Коммерсантъ». Точная стоимость, по данным Минпромторга, будет названа несколько позже, но уже сейчас ясно, что она на 15% дешевле конкурентов премиум-сегмента.

«Начиная со следующего года, любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию — хоть люкс, хоть бронированную, никаких ограничений по продажам не будет»,— заявил глава Минпромторга Мантуров.

Планируется в период до 2020 года произвести 300 автомобилей серии «Кортеж», в дальнейшем производство может вырасти до тысячи машин в год.

В модельном ряду на единой платформе «Кортежа» появится внедорожник эконом-класса, который, по мнению Мантурова прибавит объемы продаж данной автомобильной линейки. Машина прошла испытание, сборка первых автомобилей намечена на 2018 год.

Напомним, проект «Кортеж» специализируется на выпуске лимузинов, седанов и минивэнов на единой модульной платформе для высшего руководства страны. Отвечает за исполнение проекта ФГУП НАМИ совместно с компанией «Соллерс». Вложения из бюджета в проект составляют 12,4 млрд рублей.

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