Парламент Украины отклонил поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

Депутаты Верховной Рады Украины отказались внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Данную инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее эту поправку отклонил и профильный комитет украинского парламента, однако её автор потребовал вынести предложение на голосование Рады, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне депутаты Верховной Рады не поддержали поправку, согласно которой ЛНР и ДНР признавались бы террористическими организациями.

Окончательное голосование законпроетка о реинтеграции Донбасса состоится 18 января. Несмотря на то, что самые одиозные поправки в законопроект пока не включены, его принятие развяжет руки президенту «незалежной» Петру Порошенко, который сможет использовать военные формирования в Донбассе в мирное время с целью «защитить суверенитет страны от оккупантов».