Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем в течение дня, 17 января, уйдет в отставку из-за недоверия, которое ему выразил парламент страны 16 января, сообщает «Коммерсантъ».

Отставка вызвана коррупционным скандалом вокруг премьер-министра Андрея Бабиша, которого подозревают в махинациях с фондами ЕС на сумму $2,4 млн.

Как отмечается, кабмин будет исполнять свои обязанности до назначения президентом Милошем Земаном нового правительства, пишет RT. Ожидается, что переговоры с парламентскими партиями по кандидатурам должны начаться сегодня.