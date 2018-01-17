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Москва, 17.01.2018

Правительство Чехии подало в отставку

«Expert Online» 2018

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем в течение дня, 17 января, уйдет в отставку из-за недоверия, которое ему выразил парламент страны 16 января, сообщает «Коммерсантъ».

Отставка вызвана коррупционным скандалом вокруг премьер-министра Андрея Бабиша, которого подозревают в махинациях с фондами ЕС на сумму $2,4 млн.

Как отмечается, кабмин будет исполнять свои обязанности до назначения президентом Милошем Земаном нового правительства, пишет RT.  Ожидается, что переговоры с парламентскими партиями  по кандидатурам должны начаться сегодня.

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