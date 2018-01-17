ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЖСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ FURLA НА НЕДЕЛЕ МЖСКОЙ МОДЫ В МИЛАНЕ

Terrazza San Fedele с ее потрясающим видом на Милан стала идеальным фоном для презентации новой мужской коллекции аксессуаров Furla сезона осень-зима 2018-19 года. Мотоцикл - это поэзия движения. Это простота: лишь чистая линия горизонта впереди. Это сложность: гамма эмоций во время езды на мотоцикле. Гонщик с уверенностью принимает любой вызов на своем пути. Новая коллекция Furla рассказывает новую историю. На этот раз историю путешествия сквозь время: мужской дух с его стремлением к свободе нашел отражение в десятилетиях итальянского дизайна мотоциклетного спорта. Плавные формы военных мотоциклов 1940-х, легкость мопедов 1950-х, безбашенность 1960-х и строгие геометрические линии 1970-х.

Вдохновением для линии Mercurio Furla послужил мотоцикл, разработанный в 1940 году. Красота старинных линий, отраженная в дизайне сумок, отделанных элегантными и яркими материалами, детали напоминающие детали мотоцикла и его двигатель – все это так или иначе присутствует в аксессуарах Furla. Принты в виде величественного леопарда, который уже несколько сезонов вдохновляет креативного директора Furla Man Фабио Фузи, и геометрически-идеальная черно-белая клетка выглядят по-настоящему модно и индустриально. Линия аксессуаров Furla Mercurio – идеальный выбор для мужчин Furla, которые любят риск и скорость во всех их проявлениях. Вам присущ бунтарский дух? Оставайтесь такими же безрассудными - вот девиз, который написан на сумках из новой мужской коллекции Furla.

Линия Furla Icaro создана для мужчин, которые живут путешествиями и которым необходима наивысшая степень надежности во всем. Вдохновением для нее стали скорость и бескрайние расстояния, которые способен преодолеть мощный мотоцикл. Более агрессивный дизайн, который в особенности присущ сумке-мессенджеру (новой знаковой сумки для мужчин от Furla). Это линия, созданная для мужчин, которые любят рок-музыку, которые чувствуют себя настоящими байкерами, которые ценят красоту классической черной косухи с шипами, для которых лучший спутник - это нейлоновый рюкзак с драконом (рисунком, пришедшим к нам из далеких 60-х).

Линия Furla Marte представляет эксклюзивные модели Art Bikes: уникальные предметы, созданные специально для самых опытных и взыскательных гонщиков. Полностью металлизированная линейка, которая выглядит, словно была создана для аэронавтики, а не для поездок на мотоцикле. Новая линия создана для настоящих мечтателей, для мужчин, кто разгоняет свои мотоциклы, представляя, что они могут летать. Простые и прямые линии в дизайне: функциональные, но в то же время брутальные модели станут идеальным дополнением к классическому стилю. Гладкая и поцарапанная кожа с принтами животных на геометрическом фоне: гепард, орел и сокол. Линия Furla Atlante берет свое начало в мире больших скоростей: чистые, экстремальные линии и захватывающий дух приключений объединятся с помощью трехмерных эффектов и геометрии с различными уровнями глубины цвета. Линия Furla Ulisse, в которой представлены рюкзаки и забавные сумки - продолжение игры с плюшевыми мишками из мужской коллекции Furla. Новая коллекция Furla Man - это движение, которое придает Furla мужской моде, и это новый подход к миру сквозь призму спорта, путешествий или бизнеса.