Российские легкоатлеты массово «заболели» после приезда допинг-офицеров

Более 30 спортсменов в панике покинули крытую арену в Иркутске, где 13-14 января проходил чемпионат Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в помещении.

Легкоатлеты в массовом порядке стали сниматься с соревнований сразу после приезда допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передаёт «Чемпионат».

По данным интернет-издания, большинство атлетов сообщили, что неожиданно заболели, тем самым избежав неожиданной процедуры – сдачи анализа на допинг.

Всего в списке «заболевших» легкоатлетов оказалось 36 человек: 11 взрослых, 4 юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет. Любопытно, что некоторые из тех, кто всё же рискнул выйти на старт, до финиша так и не добрались или не использовали все квалификационные попытки. Это им также позволило обойти процедуру допинг-проверки.

Напомним, допинговый скандал во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) разразился 9 ноября 2015 года после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отчёте содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.

На основании проведённого расследования WADA рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировать ВФЛА, лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию, а также отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой IAAF.

Комиссия также отметила коррупцию внутри IAAF. Свидетельства этого были переданы Интерполу для расследования. 17 июня 2016 года совет IAAF, основываясь на рекомендациях WADA, оставил в силе своё решение о дисквалификации ВФЛА.