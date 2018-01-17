Новые санкции США против России: три сценария

Иностранные инвесторы станут первыми, кто пострадает от введения санкций в отношении российского госдолга, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Если США запретят покупки российских гособлигаций, зарубежные покупатели российского госдолга, вложившие в ОФЗ 25 млрд долларов за последние два года, лишатся "удовольствия", которое им приносят инвестиции в рубль, передает слова министра телеканал "Россия 24".

За январь-октябрь прошлого года нерезиденты купили ОФЗ на 667 млрд рублей, обеспечив почти 70% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита федерального бюджета. В их отсутствии облигации будут выкупать наши российские инвесторы, считают в Минфине.

"Если такие санкции будут введены, пострадают в первую очередь иностранные инвесторы, которые с удовольствием вкладывались в российские облигации и получали устойчивый, надежный, гарантированный высокий доход", - заявил Антон Силуанов в интервью телеканалу.

Все зависит сейчас только от того, каким в итоге окажется новый пакет американских санкций, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На сегодняшний день существует три основных варианта, назовем их условно «позитивный», «умеренный» и «негативный». Согласно первому, вероятность которого, считает аналитик, достаточно высока, санкции будут расширены исключительно за счет включения в списки новых физических и юридических лиц. Это вряд ли нанесет существенный ущерб экономике страны в целом, это стандартный порядок усиления давления на Москву, который используется уже более трех лет и вряд ли потеряет актуальность при Трампе. Тем более что последний фактически лишен возможности как-то влиять на ход вещей в связи с тем, что новые санкции вводятся не исполнительным указом президента, а на уровне законодательства США.

Собственно, этот сценарий предполагает, что вопрос об ограничении операций с российскими долговыми обязательствами никак не будет решен в ближайшее время, ограничений на сделки с ОФЗ в рамках февральского блока не последует. Судя по текущему настроению рынка, именно такой сценарий рассматривается как базовый, полагает Антонов. Несмотря на то что активность нерезидентов при размещении новых выпусков ОФЗ сейчас крайне низкая, а спрос на них формируется в основном за счет российских банков и фондов, распродажи на рынке не наблюдается, и держатели долгов не спешат их сбрасывать, занимая выжидательную позицию даже при наличии рисков обесценивания актива в случае, если будет реализован худший сценарий.

При этом в целом ОФЗ по-прежнему пользуется спросом, отмечает эксперт. Накануне Минфин успешно разместил два выпуска бумаг с постоянным купонным доходом со сроками погашения в 2024 и 2033 годах на сумму 25 и 15 млрд рублей соответственно. Опять же, сейчас мы наблюдаем рост котировок по ряду выпусков, что привело к снижению их доходности ниже 7%, что с одной стороны снижает их привлекательность, с другой - говорит о спросе на инструмент.

Данные подтверждают тот факт, говорит Алексей Антонов, что существенных проблем в случае реализации умеренного сценария, согласно которому ограничения на операции с ОФЗ для нерезидентов введены все-таки будут, но коснутся только новых выпусков, в экономике в целом и на долговом рынке в частности возникнуть не должно. Этот вариант также можно назвать вполне реализуемым, поскольку, очевидно, речь идет про ограничения на операции с долговыми обязательствами РФ, зашла еще в прошлом году неслучайно. И неслучайно же Минфин и ЦБ готовятся к вероятным последствиям такого шага Вашингтона.