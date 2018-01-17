Новые санкции США против России: три сценария

Глава российского Минфина уверен, что американцы и сами понесут потери в случае введения санкций против госдолга России. Некоторые признаки говорят о том, что Вашингтон выберет все-таки умеренный вариант рестрикций в отношении Москвы
Иностранные инвесторы станут первыми, кто пострадает от введения санкций в отношении российского госдолга, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Если США запретят покупки российских гособлигаций, зарубежные покупатели российского госдолга, вложившие в ОФЗ 25 млрд долларов за последние два года, лишатся "удовольствия", которое им приносят инвестиции в рубль, передает слова министра телеканал "Россия 24".
"Если такие санкции будут введены, пострадают в первую очередь иностранные инвесторы, которые с удовольствием вкладывались в российские облигации и получали устойчивый, надежный, гарантированный высокий доход", - заявил Антон Силуанов в интервью телеканалу.
За январь-октябрь прошлого года нерезиденты купили ОФЗ на 667 млрд рублей, обеспечив почти 70% суммы, которую Минфин привлек на рынке для покрытия дефицита федерального бюджета. В их отсутствии облигации будут выкупать наши российские инвесторы, считают в Минфине.
Все зависит сейчас только от того, каким в итоге окажется новый пакет американских санкций, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. На сегодняшний день существует три основных варианта, назовем их условно «позитивный», «умеренный» и «негативный». Согласно первому, вероятность которого, считает аналитик, достаточно высока, санкции будут расширены исключительно за счет включения в списки новых физических и юридических лиц. Это вряд ли нанесет существенный ущерб экономике страны в целом, это стандартный порядок усиления давления на Москву, который используется уже более трех лет и вряд ли потеряет актуальность при Трампе. Тем более что последний фактически лишен возможности как-то влиять на ход вещей в связи с тем, что новые санкции вводятся не исполнительным указом президента, а на уровне законодательства США.
Собственно, этот сценарий предполагает, что вопрос об ограничении операций с российскими долговыми обязательствами никак не будет решен в ближайшее время, ограничений на сделки с ОФЗ в рамках февральского блока не последует. Судя по текущему настроению рынка, именно такой сценарий рассматривается как базовый, полагает Антонов. Несмотря на то что активность нерезидентов при размещении новых выпусков ОФЗ сейчас крайне низкая, а спрос на них формируется в основном за счет российских банков и фондов, распродажи на рынке не наблюдается, и держатели долгов не спешат их сбрасывать, занимая выжидательную позицию даже при наличии рисков обесценивания актива в случае, если будет реализован худший сценарий.
При этом в целом ОФЗ по-прежнему пользуется спросом, отмечает эксперт. Накануне Минфин успешно разместил два выпуска бумаг с постоянным купонным доходом со сроками погашения в 2024 и 2033 годах на сумму 25 и 15 млрд рублей соответственно. Опять же, сейчас мы наблюдаем рост котировок по ряду выпусков, что привело к снижению их доходности ниже 7%, что с одной стороны снижает их привлекательность, с другой - говорит о спросе на инструмент.
Данные подтверждают тот факт, говорит Алексей Антонов, что существенных проблем в случае реализации умеренного сценария, согласно которому ограничения на операции с ОФЗ для нерезидентов введены все-таки будут, но коснутся только новых выпусков, в экономике в целом и на долговом рынке в частности возникнуть не должно. Этот вариант также можно назвать вполне реализуемым, поскольку, очевидно, речь идет про ограничения на операции с долговыми обязательствами РФ, зашла еще в прошлом году неслучайно. И неслучайно же Минфин и ЦБ готовятся к вероятным последствиям такого шага Вашингтона.
Как напоминает Алексей Антонов, на руках у нерезидентов к концу прошлого года находилось российских долгов на сумму более 37,5 млрд долларов, и в случае если будет реализован худший из трех сценариев, львиная доля этих долговых обязательств будет по сути выброшена на рынок в достаточно сжатые сроки. Это, с одной стороны, может привести к росту доходности ОФЗ в пределах 20-30%, а с другой - к финансовым потерям для самих держателей. Они, помимо «удовольствия от инвестиций в рубль», потеряют еще и возможность получения купонного дохода от облигаций и будут вынуждены продать их по цене ниже цены размещения.
То есть, действительно, делает вывод аналитик, пострадают от санкций и пострадают существенно, и именно поэтому принуждать собственные фонды к формированию убытков США, скорее всего, не станут, а ограничения, даже если они и последуют, могут коснуться только новых выпусков.
По мнению руководителя департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя, судя по движениям иностранных хедж-фондов, банков и отдельных участников, физических лиц, санкции, которые затронут крупную часть госдолга России, США вводить не будут. Зарубежные инвесторы продолжают ставить на рост отечественной экономики и рубля уже 19 неделю вподряд по данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC).
Эта ситуация может измениться уже на следующей неделе, но сейчас явно прослеживается громкая риторика и отдельно, спокойная работа в финансовом и экономическом секторах, указывает аналитик. Объемы реальных инвестиций остаются на тех же уровнях, а спад покупок внешнего долга России больше связан не с санкциями, а снижением ставок доходности облигаций. Валютная составляющая имеет основное значение для выбора инвестирования, поэтому расчеты в рублях для многих участников становятся невыгодны после учета всех комиссий и конвертаций.
Порог в 8% - это нижний предел (больше психологический), который рассматривает зарубежный инвестор в качестве ориентира для вложений. Если он будет превышен, то о «плохих русских» не забудут, но придут немного заработать. Максимальный урон, который могут нанести нам из Вашингтона – это привести к погашению выпусков госбумаг досрочно на всю сумму, что приведет к сильному снижению стоимости рынка и курса рубля (до 50%, если бумаги предъявят одновременно к выкупу на сумму от 10 млрд. долларов от разных источников).
Но такой спад приведет к большому дисконту по погашаемым бумагам и убыткам инвесторов (почему бы и не переложить их на инициаторов санкций) и выправлению ситуации в течение полугодия за счет резервов и положительного торгового баланса экономики страны. Рост экономики позволит нивелировать данный выпад, но после него у США останется два пути – пойти на уступки или арестовать наши ЗВР. Такая вилка приведет их к выбору, который приведет в обоих случаях к неприемлемому для их элиты поражению, уверен Глеб Задоя.
Уступки окончательно лишат из звания «сверхдержавы» в их же глазах, а арест ЗВР приведет к аресту активов компаний США на ту же сумму в России (паритет почти равный). Дальнейшая эскалация в любом случае будет приводить к потерям для США и росту для России, поэтому сейчас им придется объявлять следующий раунд санкций на уровне точечных уколов по ограничению выпусков некоторых госбумаг, скорее всего для покупки в будущем на счета основных банков ЕС и США (только напрямую, конечно, ведь можно брать бумаги и не через них).