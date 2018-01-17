Запрещенные российские сайты вошли в ТОП-5 популярных на Украине ресурсов

Российская социальная сеть «ВКонтакте» и поисковик «Яндекс», которые ранее попали под запрет на Украине, вошли в пятерку рейтинга самых посещаемых в этой стране сайтов в декабре 2017 года, сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на исследования Интернет-ассоциации Украины. За месяц их посетителями стали 39% и 38% интернет-аудитории соответственно.

Возглавляют рейтинг популярных ресурсов Google (88%), Youtube (74%) и Facebook (54%). В десятку попали российские «Одноклассники» и ресурс Mail.ru.

Напомним, что ранее на Украине под запрет попали российские «Яндекс» и Mail.ru, а также социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники».

После вступления запрета в силу, глава МВД Украины Антон Геращенко сообщил о снижении трафика посещения российских социальных сетей на 90%.

Украина, поисковая система Яндекс: «Яндекс» составил ТОП-10 поисковых запросов 2017 года