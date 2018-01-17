Украина возобновляет закупки российского газа

Украина возобновит закупки российского газа.

Об этом рассказал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, это объясняется тем, что украинская компания считает стоимость газа, предложенную «Газпромом», «привлекательной».

При этом глава правления «Нафтогаза» подчеркнул, что в 2018 году стране нужно будет выбрать минимальный объём.

«Учитывая, что «Газпром» должен продать Украине 5 млрд кубометров газа в год по цене ниже европейской – это позитивно», - цитирует Коболева сайт «Российской газеты».

Напомним, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитражный суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» 2 млрд долл. за газ, который уже поставлен, а также уменьшил годовой объём закупок по контракту до 5 млрд кубометров.