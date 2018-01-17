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Москва, 18.01.2018

В Госдуме отклонили законопроект о наказании за незаконное обогащение

«Expert Online» 2018

В нижней палате российского парламента отклонили в первом чтении законопроект, предлагающий ввести в УК РФ новый состав преступления — «незаконное обогащение».

Соответствующий документ подготовила группа депутатов от «Справедливой России», передает РИА «Новости».

Авторы законопроекта предлагали ввести в УК РФ новый состав преступления в соответствии с статьей 20 Конвенции ООН против коррупции. Считать незаконным обогащением следует значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов, говорилось в пояснительной записке. Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности чиновника и объема обогащения: за особо крупный размер — лишением свободы на срок от 5 до 7 лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.


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