В самое ближайшее время в России вырастут цены на европейские вина. При этом наибольшим будет рост в сегменте недорогих напитков.

В целом речь идёт о повышении цен на продукцию производителей из Европы на 10-35 %. Значительнее всего подорожают вина нижнего сегмента — до 700 руб. за бутылку, передаёт РБК со ссылкой на источники в отрасли.

При этом отмечается, что европейские виноделы уже начали уведомлять российских импортеров об увеличении отпускных цен. Их пересмотр происходит из-за прошлогоднего неурожая винограда в Европе.

Напомним, в декабре 2017 в СМИ появилась информация, что в России могут ввести квоту размером не менее 30 % для российских вин в магазинах и ресторанах. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу.

В свою очередь в Госдуме предложили ввести минимальную цену на бутылку вина, чтобы российский потребитель мог отличить настоящую продукцию от порошковой.

Ранее сообщалось, что по данным Национального союза защиты прав потребителей РФ, производство вина в нашей стране в 2017 году сократилось на 15 %.