В Центробанке рассказали, в чём видят риски для мировой экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в чём заключаются основные риски для мировой экономики. По её мнению, это неопределенность в ценах на нефть, рост протекционизма и динамика роста экономики Китая.

Об этом руководитель регулятора заявила в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

«Многие задаются вопросом, есть ли риски со стороны мировой экономики для 2018 года и впоследствии, – цитирует Набиуллину ТАСС. – Сейчас будет период - очевидно, он уже начался - нормализации денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой. И это приведет к повышению стоимости обслуживания долга, возможно, к перетоку капитала».

При этом она подчеркнула, что в Банке России надеются, что это будет происходить плавно, без резких скачков.