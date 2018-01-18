52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане

52 человека погибли в результате возгорания автобуса на западе Казахстана, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Руслан Иманкулов. Автобус загорелся на трассе Самара-Шымкент в четверг утром.

“В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя”, - сообщил Иманкулов. По его словам, пятерым, включая двух водителей, удалось выбраться из горящей машины, сейчас им оказывается помощь.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, все погибшие — граждане Узбекистана, россиян в машине не было.

При этом в МВД страны заявили, что, по предварительной информации, водители — казахстанцы. Они оба выжили.

Власти развернули оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают полиция, спасатели и медики.



