Курс доллара перешел к росту после заявлений Apple

Курс доллара США вырос в среду после того, как компания Apple Inc. заявила, что намерена репатриировать капиталы из-за рубежа, что приведет к значительному спросу на американскую валюту, сообщает The Wall Street Journal.

Индекс доллара Wall Street Journal к корзине валют вырос на 0,3% до 84,71. Это был самый большой рост для доллара с 20 ноября. При этом курс доллара вырос на 0,6% по отношению к евро, это наибольший прирост с 26 октября.

Американская корпорация Apple инвестирует в американское производство более 350 миллиардов долларов в течение пяти лет с целью поддержки национальной экономики и создания новых рабочих мест.

Президент США Дональд Трамп назвал решение компании Apple "огромной победой для американских рабочих и США".

Официальный курс доллара на 18 января составил 56,59 рубля. Курс евро - 69,31 рубля.

Курс доллара на открытии четверга повышался на 6 копеек - до 56,81 рубля, курс евро снижался на 3 копейки - до 69,24 рубля.



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