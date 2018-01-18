Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»

Курс доллара в четверг перешел к падению против корзины основных валют в связи с усилением опасений о "закрытии правительства США", инвесторы перекладываются в безопасную иену.

Индекс доллара США ICE снижается к 22:10 мск на 0,35% до 90,33.

В четверг курс доллара также перешел к снижению к рублю. Американская валюта снизилась к закрытию торгов на 30 копеек (минус 0,53%) до 56,44 рубля.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил об имеющемся плане на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с прекращением финансирования правительства США, сообщает Politico со ссылкой на источники в Сенате.

Сообщения добавили нервозности инвесторам, которые увеличили объемы покупки иены и швейцарского франка, усиливая понижательное давление на доллар.

Пара доллар/иена упала на 0,32% до 110,95, в то время как пара доллар/швейцарский франк упала на 0,64% до 0,9595.

Кроме того, давление на доллар усилилось со стороны евро и британского фунта.

Курс доллара снизился к фунту до 1,39, евро вырос на 0,35% до 1,2229, несмотря на то, что чиновники Европейского центрального банка (ECB) поспешили сообщить о том, что регулятор не будет анонсировать планы по программе стимулирования на следующей неделе.

При этом рынки практически проигнорировали позитивные данные по рынку труда в США, которые были опубликованы в четверг.

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