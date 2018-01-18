Дональд Трамп высказался о деятельности Владимира Путина

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о деятельности своего российского коллеги президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ».

В частности американский лидер считает, что Россия не все делает, чтобы помочь решить северокорейский вопрос, заявил Трамп в интервью агентству Reuters.

Глава Белого Дома при этом считает, что «президент России Владимир Путин может сделать многое» в разрешении кризиса вокруг КНДР.

«То, что делает для нас Китай, Россия нивелирует. Иначе говоря, Россия перекрывает то, что делает Китай»,—цитирует издание Трампа, который также пожалел об отсутствии более плотных контактов с российской стороной.

«К сожалению, у нас не так уж много отношений с Россией. Таким образом, чистый результат не так хорош, каким мог бы быть»,— подчеркнул Трамп.

Заявление сделано на фоне обещания со стороны США ужесточить санкции против КНДР, если та прибегнет к новым провокациям. Об этом сообщил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон, который также напомнил о необходимости Китаю и России выполнять санкции ООН в отношении Северной Кореи в целях собственной безопасности.