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Москва, 19.01.2018

Эксперты рассказали, что может разрушить Интернет

«Expert Online» 2018

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) убеждены, что масштабные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального Интернета.

Согласно данным исследования «Глобальные риски — 2018», которое было представлено в Женеве, распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств Интернета на национальные и региональные «огороженные участки», передаёт ТАСС.

Эксперты ВЭФ обращаются к правительствам разных стран объединяться в борьбе с международными хакерскими группировками, подключив к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак.

Кроме того, авторы исследования предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным гусударствам и даже к применению обычного вооружения.

Поэтому специалисты настаивают на выработке единых правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами. Помимо этого, эксперты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак. 

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