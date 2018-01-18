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Москва, 18.01.2018

Евродепутаты просят миллион евро на борьбу с российскими СМИ

«Expert Online» 2018

Депутаты Европарламента обратились к исполнительным органам ЕС с просьбой увеличить ассигнования на  борьбу с российскими средствами массовой информации, сообщает портал ritmeurasia.

«Мы должны увеличить бюджет не в два, а в десять раз», — заявила депутат ЕП Сандра Калниете, выступая в рамках пленарной сессии в Страсбурге. По словам докладчицы, российская пропаганда, которая исходит от ее СМИ, способна «ослабить ЕС в целом, его государств-членов и дискредитировать международных организаций, таких как НАТО».

При этом некоторые европарламентарии считают, что поиск виновных со стороны российских СМИ является лишь нежеланием признавать собственные просчеты и видеть «ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства».

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