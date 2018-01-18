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Москва, 19.01.2018

Грызлов рассказал, к чему нужно готовиться Донбассу после принятия закона о реинтеграции

«Expert Online» 2018

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Верховная Рада, приняв закон о реинтеграции, выбрала путь, противоположный мирному политическому разрешению конфликта на востоке Украины

По его мнению, политическое шоу, продолжавшееся последние дни в Киеве, закончилось сегодня принятием закона Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины в Донбассе.

«Этим актом украинский парламент признает Россию агрессором, оккупировавшим часть территории Украины, президент наделяется дополнительными полномочиями по использованию вооруженных сил против населения Донбасса в условиях военного положения. В законе нет упоминания минских соглашений, как и гарантий их выполнения Киевом», – цитирует политика ТАСС.

При этом Грызлов подчеркнул, что Киев фактически выбрал путь, навязанный «партией войны» и приветствуемый президентом Порошенко. Он также обратил внимание на то, что этот закон принимается в условиях обещанных США поставок летального вооружения Украине.

«Фактически мы видим, что США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», - резюмировал Грызлов.

Напомним, 18 января Верховная Рада поддержала законопроект № 7163 (закон о «деоккупации и реинтеграции») президента Украины Петра Порошенко.

Законопроект фактически заменяет «минские соглашения для урегулирования конфликта» резолюцией Совбеза ООН по Донбассу в качестве основного документа урегулирования конфликта, а также разрешает президенту страны применять военную силу в регионе в мирное время.

Ранее сообщалось, что глава «незалежной» назвал новый закон по Донбассу сигналом для Крыма.

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