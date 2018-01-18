Информатор WADA Родченков обвинил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, скандально известный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил нескольких спортсменов из Великобритании в манипуляциях с допингом.

Об этом заявил Брайан Фогель – режиссёр фильма «Икар», в котором рассказывалось о допинге в российском спорте и главным героем которого стал Родченков, передаёт телеканал BBC.

По словам Фогеля, он не хотел бы называть имён, потому что это не его дело.

«Но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», – подчеркнул Фогель, предположив, что Родченков уже передал их данные в WADA и МОК.

При этом режиссёр рассказал, что Родченков подверг резкой критике систему допинг-тестирования на Летних Олимпийских играх-2012, которые проходили в Лондоне.

«Он сказал мне, что тестирование в Лондоне было худшим, которое он когда-либо видел на Играх».

Родченков, по слова Фогеля, несколько раз присутствовал в лаборатории, и остался в шоке от того беспорядка, который, там царил.

«Поэтому я считаю справедливым предположение, что в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены», — резюмировал режиссёр.

В свою очередь в британском антидопинговом агентстве (UKAD) уже заявили, что тестирование на Играх-2012 проводилось строго под контролем WADA, а также то, что лаборатория UKAD соответствует всем стандартам WADA.

Кроме того, в британском агентстве подчеркнули, что будут рады, если сведения о британских спортсменах, подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов, будут как можно скорее переданы UKAD.

Напомним, 5 декабря 2017 года Исполком МОК, приняв во внимание заключения комиссий Дениса Освольда и Ричарда Макларена, основанные на показания информатора WADA Григория Родченкова, не допустил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить в Южной Корее под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что WADA не убедили выводы расследования Следственного комитета России против Родченкова.