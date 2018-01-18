Как долго продлится нефтяная эйфория

Бычьи ставки превзошли медвежьи в 11 раз

Неопределенность с ценами на энергоносителями является одним из основных рисков для российском в частности и мировой экономики в целом в 2018 году и далее, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Как заявила председатель Банка России, регулятор только надеется, что это будет происходить плавно и не будет никаких резких скачков.

«Многие задаются вопросом, есть ли риски со стороны мировой экономики для 2018 года и впоследствии. Сейчас будет период — очевидно, он уже начался — нормализации денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой. И это приведет к повышению стоимости обслуживания долга, возможно, к перетоку капитала», — передает ТАСС слова Эльвиры Набиуллиной на Гайдаровском форуме. «Но, тем не менее, мы должны быть очень внимательны к рискам финансовой стабильности, к ценам на нефть. Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределенность», — добавила она.

Тем временем, пишет Finanz.ru, хедж-фонды на биржах Лондона и Нью-Йорка увеличили скупку контрактов на сырую нефть до исторического рекорда. На фоне заявлений России и ОПЕК, пообещавших еще год добывать на 1,8 млн баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2016-го, крупные игроки поддались нефтяной эйфории. К 9 января на руках у спекулянтов оказались контракты на 1,115 млрд баррелей. Это почти 12 дней мирового потребления и 37% всех физических запасов нефти, которые на данный момент имеются в коммерческих хранилищах мира (2,985 млрд баррелей, по данным ОПЕК).

С начала сентября хедж-фонды приобрели фьючерсы и опционы на 146,4 млн баррелей WTI и 173,9 млн баррелей Brent, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и статистики биржи ICE. Еще 125,7 млн баррелей спекулянты выкупили с рынка, закрывая короткие позиции — ставки на падение цен. Объем длинных позиций — контрактов, купленных в расчете на рост цены, — достиг 473,1 млн баррелей WTI и 641,9 млн баррелей Brent. Объем ставок на падение оказался меньше в 11 раз.

Ковать нефть, пока горячо

Хедж-фонды руководствуются принципом «куй железо, пока горячо», указывает, в свою очередь, глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер. На нефтяном рынке сложилась удачная комбинация технических и фундаментальных факторов, которая все это время поддерживала рост котировок и позволила выполнить задачу минимум – добраться до отметки 70 долл./барр. по сорту Brent и заодно выйти на максимумы 2015 года, выше которых располагались стопы пессимистов.

Безаппеляционный рост толкал менее крупных игроков на открытие «коротких» позиций, которые стали «топливом», а данные от Минэнерго США на протяжении всего декабря-января стали обоснованием для подъема. Сокращение запасов сырой нефти на протяжении последних восьми недель ускорило процесс снижения запасов к средним за последние пять лет значениям (к октябрю по сравнению с началом года они уменьшились с 380 млн. барр. до 150 млн барр.), что укрепило прогноз Международного энергетического агентства о том, что в первом полугодии в мире в среднем будет наблюдаться дефицит предложения. Вдобавок к этому быки получили к этому еще и неожиданный подарок в виде снижения нефтедобычи в США сразу на 250 тыс. барр./сутки до 9,5 млн барр./сутки, что было обусловлено плохими погодными условиями.

Тем не менее, считает аналитик, почивать на лаврах оптимистам не стоит, о чем намекает последняя статистика от Baker Hughes, которая показала максимальный с июня 2017 года рост числа буровых установок на 10 штук до 752 установок. Добыча в США в этом году, по оценкам Минэнерго США, может достичь 10,58 млн барр./сутки, что вместе с дополнительными объемами из Канады, Бразилии и Казахстана вернет мировой рынок в состояние избытка во втором полугодии на 200 тыс. барр/сутки (оценка МЭА).

Может просесть и спрос – многие НПЗ в ближайшее время будут закрываться на плановый ремонт. Любые подтверждения «сланцевого ренессанса» и приостановки сокращения запасов могут прервать «игру в одни ворота», породив обратный процесс сворачивания рекордных «длинных» позиций может сформировать затяжной тренд к отметкам 50 долл./барр., которые согласуются с представлениями ЦБ в среднесрочном периоде, считает Станислав Вернер.

Большинство может потерять деньги

Почти любой массовый ликвидный рынок можно представить как большую толпу инвесторов и спекулянтов, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Они пытаются заработать друг на друге, потому что рынок — это так называемая игра с нулевой суммой, то есть, чтобы ты заработал деньги, нужно, чтобы кто-то их потерял, и наоборот. Поэтому и поведение участников рынка характеризуется точно так же, как поведение толпы, — если цена контракта растет, то его начинает покупать все больше людей, до тех пор, пока совсем не останется продавцов. И тогда кто-то будет пытаться продать, все больше снижая цену, таких людей становится больше, те, кто покупал по высокой цене, начинают тоже лихорадочно снижать цену и продавать, и цена идет вниз.

«Поэтому, — говорит аналитик, — на этот инфоповод я смотрел бы с обратной стороны: все эти участники, которые продали столько контрактов этим хедж-фондам, тоже рассчитывают заработать на падении цены нефти. И считать, что они неправы, недальновидно. Скорее всего, небольшая горстка людей, стоящих против большого количества покупателей, как раз и заработает деньги на снижении котировок нефти, а большинство — потеряет, это можно сказать про любой достаточно ликвидный инструмент, не только нефть, это работает на любых рынках».

ОПЕК способна преподнести сюрприз

Хедж-фонды могут скупить контрактов даже больше, эквивалентно половине мировых запасов нефти и все равно не угадать тенденцию, они могут позволить себе терять деньги, потому что зачастую — это не их собственные деньги, указывает Алексей Антонов. По его словам, растущая цена — это в некотором смысле линейное событие, а обвал обычно не линеен и происходит неожиданно. К тому же, по опыту биржевых спекулянтов, страх от получения убытков субъективно примерно в два раза сильнее, чем радость от получения прибыли, именно поэтому рост на рынке нефти будет медленным и постепенным, а коррекция — быстрой и глубокой.

Цена нефти устойчиво растет с июня 2017 года — более полугода, напоминает эксперт, и рынок как будто пока не замечает растущего числа активных буровых установок в США, но, когда заметит, коррекция вернет цену барреля Brent к 60-65 долларам. Нужно помнить, что и ОПЕК может в любой момент принести сюрприз в виде разрыва соглашения о добыче, это большой риск, о котором забывают, глядя на растущий график. Об этом намекает и глава ЦБ, говоря, что «сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределенность».

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