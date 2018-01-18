Крипторай для мошенников

Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, число кибератак на компании и банки, внедряющие в свою работу новые финансовые технологии, выросло в 2,3 раза. По словам первого зампреда ЦБ, проблема должна решаться как на уровне государства (в случае, например, разрабатываемой с участием ЦБ биометрической платформы), так и на уровне коммерческих организаций, которые предоставляют новые виды услуг своим клиентам. Роль Банка России в этом процессе должна состоять в содействии и мягком регулировании. «Абсолютно точно мы никогда не успеем прописывать, как должна работать новая технология», — передает ТАСС слова Ольги Скоробогатовой.

По оценкам партнера юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, ситуация в данной сфере все же не совсем критическая, хотя и опасная. Посягательства совершаются как на крупные активы финансовых структур, так и на средства физических лиц. Количество таких преступлений растет, пропорционально скорости развития цифровых технологий, сильно опережая уровень образованности населения и развитие законодательной базы.

В современности классическая форма преступлений уступает высокотехнологичным по степени рентабельности и рискованности в части привлечения к ответственности. Трудная доказуемость, возможность удаленного совершения, зачастую — отсутствие законодательной базы и технических возможностей или специалистов в силовых структурах делают такие виды преступлений все более привлекательными.

Обречено ли государство отставать

Например, рассказывает Дмитрий Горбунов, в РФ до сих пор нет правовой базы, определяющей статус криптовалют, а многие цифровые продукты, внедренные на западе, у нас даже и не появились. Он полагает при этом, что адаптировать ситуацию к современному уровню и характеру угроз вполне возможно, при этом законодателям следует реагировать на изменения куда более оперативно.

Перспективным видится более тесное международное взаимодействие с лучшими специалистами и центрами по борьбе киберпреступностью, участниками которого может быть и государство, и частный и в целом негосударственный сектор.

В первые годы существования любых новых платформ они являются максимально уязвимыми для мошенников и не защищенными законодательно, говорит член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Он отмечает, что ЦБ не готов вникать в сущность конкретных новых технологий в финансовой сфере целью выработки рекомендаций по их защите. О чем, кстати, говорит и Ольга Скоробогатова, оправдывая это тем, что регулятор все равно будет отставать. Хотя непонятно — в самом ли деле государство обречено отставать от мошенников?

Кроме того, отмечает аналитик, в прошлом году значительно выросло число самих участников информационного обмена, что способствует уязвимости этой сферы. И скорее всего, в наступившем году число кибератак вряд ли будет меньше.