Korean Air переводит рейсы в новый терминал международного аэропорта Сеула Инчхон, созданный специально для SkyTeam

18 января 2018 года все рейсы авиакомпании Korean Air будут переведены из терминала 1 в только что построенный пассажирский терминал 2 международного аэропорта Инчхон. Новый терминал спроектирован при участии Korean Air и предназначен для пассажиров национального перевозчика Южной Кореи, а также Delta Air Lines, Air France и KLM, четырех ведущих авиакомпаний альянса SkyTeam.

Открытие нового терминала не только увеличит предельный пассажиропоток аэропорта, но также позволит Korean Air успешнее развивать Инчхон в качестве ведущего трансферного хаба Азии, очередным шагом чего стало недавнее подписание меморандума о взаимопонимании Delta Air Lines и Korean Air, подразумевающее создание Joint Venture.

Новый терминал 2 аэропорта Инчхон рассчитан на пассажиропоток 18 миллионов пассажиров в год. Он был спроектирован с учетом ведущих решений в сфере дизайна, экологии и безопасности.

На территории воздушной гавани были разбиты сады, работают библиотека, обзорная площадка и концертный зал. В терминале установлены капсулы для сна, а для семей открыт отдельный лаунж. Для трансферных пассажиров работают различные сервисы, в том числе бесплатные трансферные туры по Сеулу, душевые кабины, десятки ресторанов и магазинов Duty Free.

Новым словом в повышении клиентского сервиса стало создание особого лаунжа для регистрации клиентов первого класса. Пассажирам бизнес-класса, а также участникам программы лояльности премиального уровня доступны выделенные стойки регистрации.

Общее число лаунжей Korean Air в «чистой зоне» нового терминала увеличилось в два раза. Пассажирам доступны два зала бизнес-зала, отдельный зал для участников программы лояльности премиального уровня, а также зал повышенной комфортности первого класса.

Благодаря увеличению количества киосков самостоятельной регистрации, внедрению автоматической регистрации багажа и совершенствованию других процессов на 20 минут ожидается уменьшение времени регистрации и предполетных процедур. В новом терминале пассажир может не только самостоятельно распечатать посадочный талон, но и сдать багаж. Для прохождения паспортного контроля граждане Республики Корея могут воспользоваться специальными автоматами. Более чем в два раза (по сравнению со старым терминалом) увеличилось пространство зон досмотра и регистрации. Ожидается, что использование естественного освещения, вентиляции и возобновляемых источников энергии позволит сократить ее потребление на 40 процентов.

Добираться до аэропорта и ориентироваться в новом терминале стало удобнее. Транспортный центр, включающий станцию метрополитена и автобусный терминал, находится под «одной крышей» с терминалом аэропорта, а расстояние между ними уменьшилось с 233 до 59 м. Используя смартфон, пассажир в режиме реального времени может получать различную информацию, основанную на его точном местоположении, в том числе маршрут к лаунжу или выходу на посадку.

Впервые в истории Южной Кореи в терминале 2 аэропорта Инчхон была реализована система MARS (Multi Aircraft Ramping System), позволяющая использовать одни и те же выходы на посадку и стоянки для разных типов воздушных судов. На одном и том же месте могут быть обслужены как несколько малых (класс С), так и один большой самолет (класс E, F).

Korean Air

Korean Air – национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, известная своим выдающимся сервисом. Korean Air входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, являясь одним из признанных лидеров международных авиаперевозок.

Korean Air осуществляет свыше 460 рейсов в день между 124 городами 43 стран мира. В настоящий момент штат авиакомпании составляет более 20 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

Korean Air является одним из основателей глобального авиационного альянса SkyTeam. Альянс SkyTeam объединяет 20 авиакомпаний, предлагая 730 млн пассажиров международную сеть из 16 609 ежедневных рейсов, которые связывают 1 074 города 177 стран мира.

Флот авиакомпании состоит из 175 воздушных судов, в том числе десяти лайнеров A380. Первые A380 были введены в эксплуатацию в 2011 году. Салон этих лайнеров является самым просторным среди салонов A380 других авиакомпаний и включает три класса обслуживания, в которых размещается всего 407 кресел. В каждом лайнере A380 авиакомпании Korean Air расположены три бара и лаунж-зоны, а также первая в мире бортовая витрина Duty Free.

Международные перелеты Korean Air выполняются из аэропорта Сеула Инчхон, лучшего транзитного аэропорта мира по версии престижной премии Skytrax World Airport Awards.

Авиакомпания была удостоена многих международных наград, в том числе Russian Business Travel & MICE Award, Business Traveller Russia and CIS Awards, Mercury Award, Cellars in the Sky и Top Operational Excellence.

Авиакомпания была удостоена многих международных наград, в том числе Russian Business Travel & MICE Award, Business Traveller Russia and CIS Awards, Mercury Award, Cellars in the Sky и Top Operational Excellence.